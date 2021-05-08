← Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» в Перми с нетерпением ждёт горожан
В Перми почтили память тех, кто не вернулся с полей Великой Отечественной войны
Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, их родные и близкие собрались 7 мая на воинском кладбище в Перми, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с полей Великой Отечественной. Цветы возложили к пьедесталу монумента «Скорбящая мать» на Егошихинском некрополе. Целый квартал занят могилами солдат и офицеров, умерших в пермских госпиталях во время войны. По их биографическим данным можно изучать географию нашей необъятной Родины.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Взгляд на жизнь:
Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» в Перми с нетерпением ждёт горожан
В Прикамье выявлено 100 новых случаев заражения COVID-19
"Скорая помощь" переходит в режим повышенной готовности
Голубое топливо придет в десятки тысяч домовладений пермяков
Синоптики: во вторник и пятницу ожидается ясная погода
В Перми состоялась 77-я легкоатлетическая эстафета «Дзержинец»
Со дня Чернобыльской аварии исполнилось 35 лет
В Перми прошел субботник на реке Данилиха
1 мая будет запрещена продажа алкогольной продукции
В Пермском крае немного потеплеет
Добавить комментарий: