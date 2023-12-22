Пермский край чествует спортивную элиту
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Пермский край чествует спортивную элиту
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"Вести с Думой". Выпуск от 21.12.23
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Депутаты городской Думы проверили, как в Перми убирают снег
В Перми обсудили соблюдение цифровых прав граждан
СКР: в Перми пресечена деятельность преступной группы, незаконно торговавшей лекарствами в нескольких регионах
Губернатор проинспектировал строительство школы на Кронштадтской, 41
В новогодние праздники филиалы краеведческого музея подготовили разнообразную программу
В Пермской городской службе спасения подвели итоги года
В "Т Плюс" рассказали о работе тепловых сетей в морозы
Привет из Хогвартса: в центре Перми замечена крупная белая сова
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