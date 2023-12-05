По полису ОМС можно получить высокотехнологичную медицинскую помощь

Бесплатно по медицинскому полису теперь можно получить гораздо больше видов услуг, связанных с сердечно- сосудистыми заболеваниями. Это, в том числе, высокотехнологичные методы ангиографии и томографии. Современными комплексами диагностики и экстренной помощи располагают четыре региональных сердечно- сосудистых центра. Так, в больнице Гринберга, появился третий компьютерный томограф, закупленный в рамках нацпроекта «Здравоохранение».Константин Шипигузов, главный врач ГКБ им.С.Н. Гринберга: "Пациенты, поступающие с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поступающие, в нашу клинику, при поступлении сразу же получают комплексную диагностику. Компьютерное исследование головного мозга пациентов, с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Коронарографию пациентами с острыми инфарктами миокарда. В последнее время отработана методика тромбэстракции".Установка нового оборудования позволяет разграничить потоки пациентов, нуждающихся в экстренной и плановой помощи, увеличить качество и доступность высокотехнологических методов лечения. Так, с помощью ангиографа в сутки проводят до 30 исследований.Яков Сычугов, заведующий отделением РХМДЛ ГКБ им.С.Н. Гринберга: "Современные технологии, в частности, ангиографы, которые находятся в нашей больнице позволяют своевременно оказывать помощь пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями, такими как: острый инфаркт миокарда, острый ишемический и острый геморрогический инсульт. Мы своевременно можем устранить тромб, как, в коронарно й артерии, так, и в артериях головного мозга, применяя для этого стентирование и ангиопластику".