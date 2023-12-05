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По полису ОМС можно получить высокотехнологичную медицинскую помощь
Константин Шипигузов, главный врач ГКБ им.С.Н. Гринберга: "Пациенты, поступающие с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поступающие, в нашу клинику, при поступлении сразу же получают комплексную диагностику. Компьютерное исследование головного мозга пациентов, с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Коронарографию пациентами с острыми инфарктами миокарда. В последнее время отработана методика тромбэстракции".
Установка нового оборудования позволяет разграничить потоки пациентов, нуждающихся в экстренной и плановой помощи, увеличить качество и доступность высокотехнологических методов лечения. Так, с помощью ангиографа в сутки проводят до 30 исследований.
Яков Сычугов, заведующий отделением РХМДЛ ГКБ им.С.Н. Гринберга: "Современные технологии, в частности, ангиографы, которые находятся в нашей больнице позволяют своевременно оказывать помощь пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями, такими как: острый инфаркт миокарда, острый ишемический и острый геморрогический инсульт. Мы своевременно можем устранить тромб, как, в коронарно й артерии, так, и в артериях головного мозга, применяя для этого стентирование и ангиопластику".
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