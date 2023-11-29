← В Перми с мостового пешеходного перехода на автомобиль рухнул снег
На ул. Встречной произошло лобовое столкновение
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Lada Largus" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями "Toyota" и "KIA". В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель "Toyota", - рассказал Александр Хомяков, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю.
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