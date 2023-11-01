Пермская учительница стала второй вице-мисс на международном конкурсе красоты
Софье 29 лет, она замужем, воспитывает 4-летнего сына. В школе она занималась бегом и баскетболом, а будучи студенткой педагогического университета участвовала в соревнованиях.
В 2022 году Софья уже становилась самой красивой женщиной России.
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