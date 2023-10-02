В Перми начали работу еще две плоскостные парковки

В Перми с сегодняшнего дня заработали плоскостные муниципальные парковки, расположенные в зоне №201 в районе дома № 1 по улице Пушкина (вдоль улицы Клименко на участке от улицы Луначарского до улицы Пушкина) и на улице Попова вблизи зданий №21 и №23.Парковки оборудованы системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и информационными щитами. Стоимость парковки составляет 20 рублей в час. При этом здесь можно оставить машину на весь рабочий день, а заплатить только за шесть часов. Режим работы платных плоскостных муниципальных парковок установлен с 09:00 до 19:00 ежедневно, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней.Специалисты Пермской дирекции дорожного движения добавляют, что оплата размещения транспортного средства на плоскостной муниципальной парковке должна производиться в течение 20 минут с момента въезда на парковку (при размещении транспортного средства многодетной семьи – в течение 120 минут с момента въезда на парковку). На плоскостные парковки также распространяется действие абонементов и возможность постоплаты.Напомним, что с 2 октября зона платных парковок №101 установлена на следующих участках центральных улиц:– Плеханова от улицы Луначарского до улицы Петропавловской;– Петропавловская от улицы Плеханова до улицы Крисанова;– Ленина от улицы Плеханова до улицы Крисанова;– Екатерининская от улицы Плеханова до улицы Крисанова;– Луначарского от улицы Плеханова до улицы Крисанова.Стоимость использования парковки на этих участках составляет 20 рублей в час.