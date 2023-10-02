В Перми начали работу еще две плоскостные парковки
Парковки оборудованы системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и информационными щитами. Стоимость парковки составляет 20 рублей в час. При этом здесь можно оставить машину на весь рабочий день, а заплатить только за шесть часов. Режим работы платных плоскостных муниципальных парковок установлен с 09:00 до 19:00 ежедневно, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней.
Специалисты Пермской дирекции дорожного движения добавляют, что оплата размещения транспортного средства на плоскостной муниципальной парковке должна производиться в течение 20 минут с момента въезда на парковку (при размещении транспортного средства многодетной семьи – в течение 120 минут с момента въезда на парковку). На плоскостные парковки также распространяется действие абонементов и возможность постоплаты.
Напомним, что с 2 октября зона платных парковок №101 установлена на следующих участках центральных улиц:
– Плеханова от улицы Луначарского до улицы Петропавловской;
– Петропавловская от улицы Плеханова до улицы Крисанова;
– Ленина от улицы Плеханова до улицы Крисанова;
– Екатерининская от улицы Плеханова до улицы Крисанова;
– Луначарского от улицы Плеханова до улицы Крисанова.
Стоимость использования парковки на этих участках составляет 20 рублей в час.
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