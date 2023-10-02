← В конце недели в Прикамье может выпасть первый снег
В пермском лицее №3 состоялся военно-патриотический праздник
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← В конце недели в Прикамье может выпасть первый снег
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