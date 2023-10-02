В конце недели в Прикамье может выпасть первый снег

В конце недели в Пермском крае может выпасть первый снег."Во вторник есть вероятность, что в последний раз в этом сезоне прогремят последние грозы по югу Пермского края, а в воскресенье по востоку выпадет первый снег. Зато первые три дня недели будут теплыми: температурный фон высокий для октября. Во вторник нужно взять с собой зонт, будет дождливо. Возможны умеренные и сильные дожди по южной и восточной части Пермского края. Циклон смещается на восток, но это не значит, что наступит сухая пора. В течение всей недели будет доминировать циклоническая деятельность. Самый теплый день недели 5 октября. Днем от +11 до +16 градусов, в Перми +15. И это самое последнее тепло в октябре. В дальнейшем хоть и будут волны тепла, но они будут уже менее интенсивные. В пятницу в ночные часы ожидается от +3 до +8, в Перми около +5, днем не выше +9...+14, в Перми около +12. В субботу вновь будет дождливо. В воскресенье холодно по всему Пермскому краю - от +5 до +10 градусов, в Перми не выше +8. Также ожидаются слабые дожди, умеренные только по востоку, там же в ночные часы возможен первый мокрый снег. Пик похолодания ожидается до 11 октября. В дальнейшем очередная волна тепла, но столбик термометра не поднимется днем выше +12. По долгосрочному прогнозу в октябре температурный фон должен быть выше климатической нормы, осадков будет около нормы", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов ЦГМС.