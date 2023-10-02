В октябре возможны периодические помехи телевизионного сигнала

В октябре жители Прикамья могут столкнуться с периодическими помехами телевизионного сигнала. Изображение на экране может застыть, рассыпаться на пиксели или полностью исчезнуть. Перебои также будут наблюдаться в радиовещании. Это связано с тем, что с 4 по 22 октября над Пермским краем будет наблюдаться солнечная интерференция - обычное природное явление, когда Солнце, спутник связи в космосе и наземные приемные телерадиостанции оказываются на одной оси. Происходит это явление дважды в год - весной и осенью. Для каждой передающей станции время начала и окончания интерференции рассчитывается до минуты. Всю информацию о возможных перерывах в вещании можно найти на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ"Благодаря оперативным техническим мероприятиям, которые мы применяем, мы минимизируем воздействие солнечной интерференции. В период с 10:00 до 14:00 возможны, к сожалению, кратковременные перерывы в телерадиовещании - от нескольких секунд до нескольких минут", - рассказал Александр Горбунов, главный инженер ПКРТПЦ.