В Перми по требованию прокуратуры организация возмещает ущерб за разлив опасных отходов

В Перми по требованию прокуратуры организация ООО «Экологические инновации» в добровольном порядке возмещает экологический вред, причиненный разливом опасных отходов.Как сообщили в надзорном ведомстве, в феврале 2022 г. из Ленинградской области в Пермь указанной организацией доставлено более 18 тонн отходов 3-го класса опасности. По прибытию груз был отправлен на хранение в Пермский муниципальный район на один из земельных участков с обеспечением его охраны силами и средствами указанного предприятия. Однако, сотрудники не обеспечили должный контроль и надлежащую охрану емкостей, в которых хранилась опасная жидкость, в результате чего они были похищены, а отходы разлиты на почву.По оценке специалистов Западно–Уральского межрегионального управления Росприроднадзора экологический вред, причиненный почвам, составил 13,9 млн рублей."По итогам проверки природоохранным прокурором директору общества было внесено представление с указанием устранения нарушений и возмещения в добровольном порядке указанной суммы. Несмотря на обжалование акта прокурорского реагирования в судах различных инстанций, требования надзорного органа были признаны законными и обоснованными. В настоящее время предприятием составлен график платежей в счет погашения ущерба. По состоянию на 12 июля 2023 года добровольно в бюджет возмещено 7 млн рублей, перечисление остатка средств находится на контроле природоохранной прокуратуры", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Добавим, что к 3-му классу относятся умеренно опасные отходы (масла, лакокрасочные материалы, некоторые металлы и этиловый спирт). После вреда, нанесённого этим видом отходов, экосистема способна восстановится примерно за 10 лет.