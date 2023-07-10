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В Перми на месте строительства межвузовского кампуса начинаются инженерные изыскания
Проектной организацией уже подготовлено техническое задание и программа проведения инженерных изысканий, которые начнутся сегодня. Работы пройдут в два этапа и завершатся осенью 2023 года, ориентировочно в конце сентября.
Кроме того, совместно с представителями вузов инженерам-технологам проектной организации до конца года предстоит уточнить перечень оборудования, необходимого для поставки и требования к помещениям учебно-лабораторного корпуса и конгресс-холла с технопарком. Также предстоит согласовать концепцию кампуса, посадку зданий на земельном участке и основные технические решения с представителями профильных министерств и вузами региона.
Следующим важным шагом в ходе создания кампуса станет разработка проектной документации и ее экспертиза.
Напомним, кампус мирового уровня с учебно-лабораторным комплексом, современным технопарком, спортивным и физкультурно-оздоровительным комплексом с бассейном, конгресс-холлом и гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более чем 5 тыс. мест создается в Перми в рамках нацпроекта «Наука и университеты», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
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