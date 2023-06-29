В Прикамье обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»

Выездное заседание краевого правительства сегодня прошло в Нытве. Среди вопросов – реализация в Прикамье проекта «Формирование комфортной городской среды».Работы на набережной в Краснокамске начали в мае. Здесь появятся дорожки, беседки, смотровые, амфитеатр, уличные тренажеры, универсальная площадка. Все объединит променадная часть и велодорожки.Армен Арзрумця: "Пока в сроках идем. Если погода даст, даже в опережение будет".Еще один пример благоустройства – детская многофункциональная площадка в поселке Уральский с игровым комплексом, лавочками, подвесными качелями, спортуголком. Все показали губернатору Дмитрию Махонину в рамках рабочего визита.О промежуточных итогах реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и планах на 2023-й доложили на выездном заседании краевого правительства. Как заявлено, в этом году всего благоустроят 188 объектов.Артем Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Еще один проект – «Кунгур – город мастеров», грант 95 миллионов рублей, проект направлен на обновление набережной реки Сылва в городе Кунгур. Планируется воссоздать образ архитектурного ансамбля, утраченного ранее Благовещенского собора, обустроить уютные тихие места для отдыха".Выбирают то, что в первую очередь надо привести в порядок, сами жители.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Надо комплексно подходить к программам благоустройства. Если не хватает по той или иной программе по комплексному подходу, тогда надо собирать единый пазл по всем программам. Главы уже умеют это делать, поэтому надо на это обращать внимание".О проделанной работе говорит индекс качества городской среды, который устанавливают в Минстрое России. Он не должен опускаться ниже 181 балла. В Прикамье этот показатель – 188. А краснокамскую набережную люди увидят во всей красе до конца года.Знаменитый мостик влюбленных здесь останется. Его бережно внедрят в новую концепцию обновленного пространства.