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В Прикамье обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» →
По 100 рублей с туриста. В Прикамье будут взимать плату за посещение особо охраняемых природных территорий
Ольга Савельева: "Дети здесь много чему учатся, они разводят костры, готовят пищу на костре, обустраивают палатки".
Современный турист, скорее, горожанин и отдыхать привык с комфортом. На Усьвинских столбах, благодаря развитию инфраструктуры, граница между красотой дикой природы и красотой утилитарной как будто вообще стирается.
С каждым годом по берегам Усьвы становится все больше туристических объектов. Все-таки это особо охраняемая природная территория. Константин работает здесь гидом уже 5 лет и говорит, что туристы готовы платить за комфорт. 100 рублей платы за посещение природной территории в общих расходах вообще кажутся незаметными.
Константин Стаховский, гид: "Это небольшие деньги, хочу сказать. Главное, чтобы ходили люди контролировали, потому что мусора очень много, реально много, особенно после зимы".
А контролировать и обустраивать будут, об этом говорили уже на одном из последних заседаниях правительства. В июле вводят плату 100 рублей с человека за посещение природного парка «Пермский»: реки Вишера, Усьва и Чусовая, а также охраняемые ландшафты «Полюд» и «Помяненный». Подробные планы развития каждой территории уже составлены.
Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Мы планируем увеличивать количество экологических троп, мест отдыха, организовано заниматься сбором отходов и дальше открывать все новые удивительные места Пермского края, делать их более доступными".
Каждый собранный рубль пойдет на благоустройство и развитие особо охраняемой природной территории. На популярных туристических маршрутах уже начали появляться информационные знаки, аншлаги, лавки и обустроенные стоянки. Дальше — больше.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Обязательно надо показывать в течение всего времени действия сбора, куда идут средства граждан. Надо наглядные примеры, как только плата будет поступать, куда она будет расходована".
От платы за посещение освобождаются льготные категории туристов: ветераны боевых действий, школьники и дошкольники, малоимущие семьи, пенсионеры. Бесплатный вход предусмотрен для волонтеров и участников экологических акций. Оформить и оплатить разрешение на посещение можно будет удаленно через сайт «Дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края». Для ответственных туристов предусмотрена возможность автоматической передачи данных в МЧС России.
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