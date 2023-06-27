В жилом комплексе «Гулливер» выявлен третий случай заражения корью

В Перми в жилом комплексе «Гулливер» выявлен случай заражения корью. С начала года в Прикамье — это уже третий подтвержденный пациент с опасным заболеванием. Врачи обошли всех соседей в многоквартирном доме, для того чтобы предложить поставить прививку тем, кто еще этого не сделал. Также вакцинация идет в детском садике «Академик».Анастасия Баталова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Проходит опрос человека, где он был, с кем он мог контактировать. Хочется сразу же сказать, что если человек ранее не был привит против кори и не имеет сведений о вакцинации, не знает, привит он был или не привит, и контактировал с заболевшим — вероятность его заболеть составляет 100%. Поэтому мы устанавливаем круг контактных лиц обязательно и проводим их вакцинацию по эпидемическим показаниям".Особо опасна корь для детей до 5 лет и взрослых, в 30% случаях возможны серьезные осложнения. В советское время иммунизация была поголовной, сейчас вакцинируются по желанию. Как говорят специалисты, это и приводит к тому, что болезнь возвращается. Сейчас прививку можно сделать в любой муниципальной поликлинике.Житель Перми: "Инфекционная болезнь передается воздушно-капельным путем. Ковид пережили и корь переживем, уж не такое страшное заболевание, можно пережить, прививку сделав".Житель Перми: "Это такая тема личная, каждый родитель несет ответственность за своего ребенка сам. Свое мнение я предлагать не буду, но у моих детей нет прививок от кори".