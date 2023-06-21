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В Перми проходит IV Всероссийская конференция аварийно-спасательных служб и формирований
После этого в здании бывшего военного училища начался условный пожар, во время которого различными способами были эвакуированы 5 человек.
На Каме прошел парад судов спасателей Перми и Пермского края.Показательные выступления - практическая часть конференции IV Всероссийской конференции представителей поисково-спасательных служб России, которая собрала в Перми участников из 69 регионов. Пермские спасатели показали практические навыки, производственные компании представили новое спасательное оборудование.
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