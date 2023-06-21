В Перми проходит IV Всероссийская конференция аварийно-спасательных служб и формирований

В Перми проходит четвертая всероссийская конференция аварийно-спасательных служб и формирований. В её рамках прошли показательные выступления и мастер-классы. Кроме того, для участников работает юридическая консультация. Но в первую очередь, конференция — это площадка для обмена опытом спасателей со всей страны. Здесь же работает уникальная фотовыставка «Будни спасателя».Утро на верхней части пермской набережной началось со звука сирен автомобилей спасателей. Во время показательных выступлений отработали спасение людей в ДТП. По сценарию оба автомобиля пришлось разрезать на части, чтобы достать пострадавших из салона.После этого в здании бывшего военного училища начался условный пожар, во время которого различными способами были эвакуированы 5 человек.На Каме прошел парад судов спасателей Перми и Пермского края.Показательные выступления - практическая часть конференции IV Всероссийской конференции представителей поисково-спасательных служб России, которая собрала в Перми участников из 69 регионов. Пермские спасатели показали практические навыки, производственные компании представили новое спасательное оборудование.