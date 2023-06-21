В МЧС сообщили подробности пожара на шоссе Космонавтов

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"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений к месту вызова было установлено, что происходит горение нежилого многоквартирного дома. В тушении принимали участие 19 человек личного состава и 4 единицы техники. Локализация пожара в 20:48, ликвидация горения - в 21:02. Площадь пожара составила 72 квадратных места. Погибших и травмированных на пожаре нет", - сообщил Кирилл Боровских, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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