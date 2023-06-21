Новая схема - "безопасный спецсчет". За сутки пермяки перевели телефонным мошенникам свыше 9 миллионов рублей

Только за одни сутки жители Прикамья перевели телефонным мошенникам свыше 9 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю. По данным правоохранителей, почти половина этой суммы была переведена на так называемые "безопасные счета". Злоумышленники звонили жителям, представляясь сотрудниками банка, и сообщали, что от их имени пытаются взять кредит. Для того чтобы защитить свои сбережения, им говорили взять кредит и перевести все деньги на "безопасный спецсчет". Полиция призывает жителей Перми и Пермского края быть более осторожными и не доверять подобным телефонным звонкам. По всем вопросам, которые вас смущают, тревожат, беспокоят нужно звонить по официальному номеру горячей линии, который указан на обратной стороне банковской карты. Не следует поддаваться уговорам, угрозам и влиянию телефонных мошенников и переводить денежные средства на указанные ими счета. Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону 102.