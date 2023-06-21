Росреестр проводит горячую линию по вопросам банкротства

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← В Перми установили монумент посекунчикам/посикунчикам
Новая схема - "безопасный спецсчет". За сутки пермяки перевели телефонным мошенникам свыше 9 миллионов рублей →
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