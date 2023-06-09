В Перми установили монумент посекунчикам/посикунчикам

На ул. Пермской появился монумент посекунчикам/посикунчикам. На пьедестале из нержавеющей стали стоит бронзовая тарелка, на которой лежат два аппетитных маленьких пирожка. Именно они давно стали символом всей прикамской кухни. Так что автор скульптуры Рустам Исмагилов таким образом решил увековечить их образ. Здесь же нашел отражение и давний спор о правильности написания самого слова - через "е" или через "и".
"Википедия дает два варианта. Пусть этот спор будет мирным. Каждый может прийти и потереть бронзовый посе/икунчик и проголосовать, какую же все-таки букву правильно писать - "е" или "и", - рассказал скульптор Рустам Исмагилов.
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