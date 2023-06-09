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В Перми продолжаются гидравлические испытания теплосетей
В пермском филиале "Т Плюс" рассказали, что на этой неделе специалисты приступили к проверке теплосетей в Индустриальном, Свердловском районах, в том числе в части микрорайона Крохалёва.
В период с 13 по 16 июня стартует очередной этап гидравлических испытаний в Мотовилихе – микрорайоны Рабочий посёлок и Новоплоский. Работы начнутся на левом берегу и в правобережной части Перми.
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