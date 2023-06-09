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В Перми прошел региональный этап Всероссийского фестиваля ГТО среди школьников
На золотой знак юношам 14-15 лет по ступеням ГТО достаточно подтянуться 13 раз. Здесь мотивация иная- результат каждого идёт в общий зачёт команды. Для школьников стало традицией завершать учебный год так активно- в начале на муниципальном, затем на региональном фестивале комплекса ГТО.
На торжественном параде рекордное количество делегаций - из 29 муниципалитетов Пермского края. Все победители в своих территориях.
Ксения Якимова, участница всероссийского детского фестиваля ГТО: "Сначала я выступала за школу, заняла 1-е место. Потом в Перми выступала - заняла 2-е место, и из-за этого попала в «Артек». Мне очень понравилось там, всё это было масштабно, интересно"
Болеет за спортсменку самый верный фанат — мама.
Наталья Якимова: "Мы, да, спортивная семья. У меня все братья, сёстры- спортсмены- марафонцы. В нашей семье невозможно быть каким-нибудь курильщиком, домоседом, на диване лежать. Мы все бегаем".
В секторе стрельба — сборная Чусового. Несмотря на юный возраст, в составе- сплошь кандидаты и мастера спорта по горным и беговым лыжам, плаванию.
Валерия Сивкова, участница из Чусовского ГО: "Показать свои результаты, которых мы добиваемся на своих тренировках, чтобы показывать свои города в лучшую сторону".
Процесс испытаний интересен сам по себе, причём в любом возрасте.
Василий Михайлов, руководитель команды Чайковского МО: "В составе Пермского края сборной, в том числе, это Игры ГТО, мы участвовали уже 2 раза на всероссийском этапе".
Организацией фестиваля занимается колледж олимпийского резерва — региональный оператор всероссийского комплекса в Прикамье уже много лет. В Перми и городах края открыты и принимают нормативы 48 центров тестирования.
Вадим Старков, региональный оператор ГТО: "Любой желающий может прийти и выполнить нормативы ГТО. График тестирования- в каждом центре тестирования у нас выходит ежемесячно. Т.е. приём нормативов выполняется с января по декабрь".
Отжимались, прыгали в длину, метали мяч, бегали короткие и дальние дистанции. Тройку призёров командного зачёта в итоге составили сборные: Лысьвенского, Пермского и Куединского округов. Из них соберут команду детей - победителей, которая уже традиционно отправится покорять горные вершины лагеря «Артек» в сентябре этого года.
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