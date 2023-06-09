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На пожаре в Нытве погиб несовершеннолетний
"К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения территориального гарнизона в количестве 16 человек личного состава и 4 единиц техники. Происходило горение частного жилого дома на площади 30 квадратных метров. К сожалению, на пожаре имеются погибшие", - сообщил Кирилл Боровских, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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