Пермь готовится к празднованию юбилея

На эспланаде завершают установку сцены для празднования 300-летия Перми. Традиционно мероприятия начнутся 11 июня со встречи Дня города Перми. В этом году основные события встречи Дня города «переедут» на площадь перед Пермским академическим Театром-Театром, чтобы в них смогли принять участие все желающие.В 19:00 стартует концертная программа от организаторов «Строгановской премии». В 22:40 начнётся выступление приглашённой «звезды» – популярной певицы Zivert. После часового концерта, в 23:45 Глава Перми Алексей Дёмкин вручит памятные медали и специально выпущенные к юбилею города сувенирные банкноты за достижения пермяков в продвижении города на всероссийском и международном уровнях. Состоится передача символического «ключа от города» творческим коллективам – участникам праздника.За несколько минут до 00:00, времени наступления 12 июня, начнётся видеотрансляция из сквера им. основателя Перми Василия Татищева, где установлены часы обратного отсчёта времени до юбилея. Участники встречи Дня города вместе отсчитают секунды до наступления 300-летия Перми. Работа транспорта будет продлена до 00:20, с 00:00 проезд будет бесплатным.