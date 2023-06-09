В Перми откроется выставка, посвященная Великому князю Михаилу Романову
На выставке будут представлены уникальные документы из фондохранилищ государственных архивов страны (Государственного архива РФ, Российского государственного исторического архива, Российского государственного архива социально-политической истории, Пермского государственного архива социально-политической истории) и Пермского краеведческого музея. Открытие выставки пройдет в рамках серии мероприятий, посвященных памяти об императорском доме Романовых.
Напомним, брат последнего русского императора, в пользу которого Николай II отрекся от престола, провел свои последние дни в Перми в "Королёвских номерах" и в 1918 году в ночь на 13 июня был расстрелян вместе со своим помощником Николаем Жонсоном где-то на территории Мотовилихинского района, точное место не найдено до сих пор.
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