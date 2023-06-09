В Перми откроется выставка, посвященная Великому князю Михаилу Романову

12 июня в 17.30 в «Королёвских номерах» (ул. Сибирская, 5) состоится открытие музейной экспозиции. Она создана при научной поддержке Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и посвящена жизни и деятельности Великого князя Михаила Александровича Романова.На выставке будут представлены уникальные документы из фондохранилищ государственных архивов страны (Государственного архива РФ, Российского государственного исторического архива, Российского государственного архива социально-политической истории, Пермского государственного архива социально-политической истории) и Пермского краеведческого музея. Открытие выставки пройдет в рамках серии мероприятий, посвященных памяти об императорском доме Романовых.Напомним, брат последнего русского императора, в пользу которого Николай II отрекся от престола, провел свои последние дни в Перми в "Королёвских номерах" и в 1918 году в ночь на 13 июня был расстрелян вместе со своим помощником Николаем Жонсоном где-то на территории Мотовилихинского района, точное место не найдено до сих пор.