Алексей Грибанов: "300 лет бывает только один раз"

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← В Театральном сквере открыли скульптуру, посвященную пермскому балету
В Перми откроется выставка, посвященная Великому князю Михаилу Романову →
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27.04.2023 в 17:20
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Прокуратура Перми выявила нарушения при реконструкции Дворца молодежи
Город Пермь – 300 лет в истории России
В Перми прокуратура выявила нарушения в работе «умных» остановочных павильонов
В Прикамье клещи покусали уже более 7600 человек
Прикамские волонтеры отправятся в ЛНР с гуманитарной миссией
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К юбилею Перми сразу 300 человек напишут картину на огромном холсте
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