Прокуратура Перми выявила нарушения при реконструкции Дворца молодежи

Прокуратура г. Перми выявила нарушения бюджетного законодательства в части порядка осуществления закупок при строительстве здания МАУ «Дворец молодежи».Установлено, что после заключения контракта на реконструкцию объект не был готов к передаче подрядчику, что привело к нарушению графика выполнения работ, предусмотренных условиями заключенного договора. Кроме этого, отсутствовало дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения обязательств, что в дальнейшем могло повлечь нарушение прав подрядчика как хозяйствующего субъекта при начислении ему штрафных санкций за несвоевременную сдачу объекта."Также согласно муниципальной программе «Молодежь города Перми» целью реконструкции являлось использование дворца молодежи для работы с молодыми гражданами региона для организации досуговой и общественно-патриотической деятельности. Таким образом, затягивание ввода в эксплуатацию данного объекта влечет нарушения прав и гарантий молодого поколения граждан. Причинами нарушений явилось отсутствие надлежащего контроля со стороны Управления капитального строительства администрации г. Перми за деятельностью подведомственного учреждения", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.По результатам проверки прокуратурой города заместителю главы города внесено представление, которое удовлетворено 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены. На сегодняшний день МАУ «Дворец молодежи» находится на этапе ввода в эксплуатацию.