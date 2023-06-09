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Город Пермь – 300 лет в истории России
С 2015 года в краевой столице при поддержке Пермской городской Думы проходят исторические форумы. Всероссийская научно-практическая конференция — их главное событие. В этом году она называется «Город Пермь – 300 лет в истории России».
Галина Янковская, заведующая кафедрой междисциплинарных исторических исследований ПГНИУ: "Возможность поговорить о новых смыслах городских, пробудить интерес, дать импульс — вот импульсное значение форума, мне кажется, очень важным".
Импульс рождает и осязаемые результаты — был презентован уникальный сборник — внутри 140 карт Перми, часть из них датируется 18 веком и их вообще до этого никто не видел.
Юлия Кашаева, директор Государственного архива Пермского края: "В Санкт-Петербурге хранится карта, где указаны все дома, которые пострадали при пожаре 1842 года. Гостиный двор, квартал губернатора".
Изначально Исторический Форум зарождался как камерная площадка для краеведов. Теперь же это масштаб, объединяющий академическую науку, вузовские исследования и публичную историю.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Пермский исторический форум должен продолжаться, и для этого есть все основания, у нас есть планы, мы будем их совместно реализовывать. Потому что очень важно знать и помнить свою историю, особенно молодежи важно это делать".
Исторический форум к 300-летию Перми точно не станет завершающим в своей череде — это скорее кульминация.
Участники сегодняшней конференции получили уникальные бейджи — они выполнены из биоразлагаемого картона, а внутрь заложены семена растений. Таким образом, по окончании мероприятия его участники могут буквально взрастить плоды своего труда.
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