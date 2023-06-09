В Перми прокуратура выявила нарушения в работе «умных» остановочных павильонов

Прокуратура г. Перми провела проверку деятельности Департамента транспорта администрации города, в ходе которой выявлены нарушения бюджетного законодательства. Напомним, в прошлом году на территории Перми установлено 28 «умных» остановочных павильонов с электронными информационными табло прибытия общественного транспорта.В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что контракт на обслуживание данных электронных устройств заключен муниципалитетом только в марте 2023 года, и на часть остановочных павильонов. Кроме этого, проверочные мероприятия показали, что бесперебойная система подачи информации на них не обеспечена. Имели место случаи отсутствия информации и периодические длительные отключения на объектах по ул. Ленина и шоссе Космонавтов."Ненадлежащим образом организованная работа по обеспечению информационной доступности транспортных услуг не соответствовала целям и задачам муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми». По итогам проверки прокурором города заместителю главы администрации внесено представление, которое удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, материалы направлены в УФАС по Пермскому краю для дачи правовой оценки действиям ответственных лиц", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.