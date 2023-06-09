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В Прикамье клещи покусали уже более 7600 человек
Территории, занимающие первые ранговые места по обращениям населения с присасыванием клещей:
Пермский МР+ЗАТО Звездный - 1236
Краснокамский ГО - 485
Добрянский ГО - 454
Чайковский ГО - 410
Верещагинский ГО - 343
По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 36,1% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 2,6% моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,2% клещевым вирусным энцефалитом, в 1,1% инфицированы гранулоцитарным анаплазмозом человека.
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