Прикамские волонтеры отправятся в ЛНР с гуманитарной миссией

В День России, 12 июня, в городе Северодонецке Луганской Народной Республики стартует гуманитарная миссия прикамских волонтеров. Об этом заявили на брифинге. Восемь активистов из партии «Единая Россия» отправятся в подшефный город на Донбассе и будут помогать местным жителям и бойцам СВО. Волонтерский лагерь будет проходить в три смены, каждая по две недели. Первыми едут молодые люди из Перми и Чайковского. Станислав Швецов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Пермского края: "В течение двух недель мы надеемся быть там максимально полезными, будем работать как в пунктах временного размещения для тех граждан, которые, к сожалению, потеряли свое жилье, также будем заниматься с детьми, будем оказывать помощь в госпитале, при необходимости работать с ранеными. Выезжать к нашим бойцам, которые находятся в окрестности, тоже доставлять им гуманитарный груз".Гуманитарные грузы «Единая Россия» на Донбасс отправляет регулярно, в этом также активно принимают участие жители Прикамья. Буквально только что закончилась акция «Все для фронта, все для Победы», приуроченная к 9 мая. Кроме продуктов и предметов первой необходимости, удалось собрать также высокотехнологичное оборудование: тепловизоры, мотоциклы, генераторы и автомобиль.Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края: "Все, что мы отправляем, является исполнением тех поручений, которые формируют командиры воинских частей, жители. Вот мы и стараемся, чтобы было то, что нужно, в нужное время и туда, куда нужно, отправлено".Прикамцы сегодня оказывают не только гуманитарную помощь. В Пермь из Северодонецка едут отдыхать и оздоравливаться дети. В прошлом году в летних лагерях побывало 326 школьников из ЛНР. В конце мая этого года прибыла новая смена. Сотня мальчиков и девочек пробудут в Прикамье три недели.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Надеюсь, что им все понравится, мы должны сделать так, чтобы ребята максимально комфортно прибывали в регионе, максимально с пользой дела провели время".