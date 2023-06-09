Прикамские волонтеры отправятся в ЛНР с гуманитарной миссией
Гуманитарные грузы «Единая Россия» на Донбасс отправляет регулярно, в этом также активно принимают участие жители Прикамья. Буквально только что закончилась акция «Все для фронта, все для Победы», приуроченная к 9 мая. Кроме продуктов и предметов первой необходимости, удалось собрать также высокотехнологичное оборудование: тепловизоры, мотоциклы, генераторы и автомобиль.
Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края: "Все, что мы отправляем, является исполнением тех поручений, которые формируют командиры воинских частей, жители. Вот мы и стараемся, чтобы было то, что нужно, в нужное время и туда, куда нужно, отправлено".
Прикамцы сегодня оказывают не только гуманитарную помощь. В Пермь из Северодонецка едут отдыхать и оздоравливаться дети. В прошлом году в летних лагерях побывало 326 школьников из ЛНР. В конце мая этого года прибыла новая смена. Сотня мальчиков и девочек пробудут в Прикамье три недели.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Надеюсь, что им все понравится, мы должны сделать так, чтобы ребята максимально комфортно прибывали в регионе, максимально с пользой дела провели время".
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