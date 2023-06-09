В Перми чествовали социальных работников

Во дворце культуры Кирова сегодня состоялась торжественная церемония награждения социальных работников. У них 8 июня профессиональный праздник. Живая музыка, фотозоны, неформальное общение и красная дорожка - социальные работники, те, кто будет удостоен наград, под аплодисменты коллег направляются в зал.Ежегодно в Прикамье проводится конкурс «Лучший социальный участковый», и сегодня одно из награждений его победителей. Первой в этом году стала Любовь Байдина из Осинского округа.Любовь Байдина, социальный участковый: "Это работа с людьми, требует терпения, отзывчивости, милосердия, трудолюбия".Вообще, институт социальных участковых это, по сути, ноу-хау Пермского края. Наш регион пока что одна из немногих территорий в стране, где действует такая служба.Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "В этом году служба увеличена на 100 человек, это более, чем на треть, это очень важно. Служба востребована, мы видим, какое отношение у людей, как меняется восприятие соцзащиты".Кроме участковых в день социального работника отметили и многих других представителей этой сферы - грамоты, благодарственные письма, поздравления.А вот портреты героев дня, их задача - делать социальную помощь максимально адресной и доступной каждому, кто в этом нуждается, и такая работа не терпит формального подхода.Глава региона Дмитрий Махонин ранее отметил, что социальные работники, это те, кто помогает землякам по самым разным направлениям, и учитывая специфику работы, случайных людей в такой профессии не бывает.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это как раз те люди, которые приходят на помощь и ветеранам, и пожилым людям, семьям с детьми, с людьми с ограниченными возможностями здоровья они работают, поэтому хочу сказать большое спасибо всем за чуткие сердца, за неравнодушие".Так что работы у этих людей хватает - сейчас по поручению губернатора добавилась поддержка участников СВО и их семей в координации со всеми ведомствами и муниципалитетами. Что касается праздника - на сцене прошло ещё одно награждение - юбилейными медалями по случаю дня рождения Перми.