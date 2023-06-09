В Перми заложили первые камни в основание будущего онкологического центра

В Камской долине заложили первые камни в основание будущего онкологического центра. Объект площадью более 70 тысяч квадратных метров построят на улице Маршала Жукова по соседству с перинатальным и кардио центрами. Возведение будет вестись в рамках концессионного соглашения, партнёром региона в данном случае выступит компания "МедИнвестГрупп". Общее количество стационарных коек - более 600, кроме того, в проекте есть пансионат для иногородних пациентов на 120 мест. Онкоцентр будет оснащён новым современным оборудованием, что позволит жителям Прикамья получать медицинское обслуживание высокого уровня.Сергей Нотов, президент «МедИнвестГрупп»: "Комплекс будет иметь радиологический комплекс, который включает в себя шесть линейных ускорителей, центр позитронно-эмиссионной томографии, центр брахитерапии, что само по себе обеспечивает полный комплекс так называемой ядерной медицины, считающейся в мире одной из самых перспективных направлений лечения онкологических заболеваний".