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Прикамье вошло в ТОП-10 регионов России по уровню активности малого и среднего бизнеса
Индекс деловой активности региона составил 52,6, что оказалось выше среднего показателя по России (51,1). Самые высокие показатели в рейтинге оказались у Ставропольского края (54,9), Томской области (54,4) и республики Татарстан (53,3), а самые низкие — у республики Крым (46,5), Липецкой (43,7) и Калининградской (42,2) областей. В целом по стране было опрошено порядка 1800 представителей малого и среднего бизнеса.
По оценке условий ведения бизнеса 26% опрошенных ожидают их улучшение, 22% предполагают ухудшение ситуации.
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