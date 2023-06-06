Пермский зоопарк показал новых обитателей
Животные всеядны - в их рационе фрукты, лягушки, ящерицы и мелкие насекомые.
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Пермский зоопарк показал новых обитателей
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В Прикамье объявлен 5-й класс пожарной опасности
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