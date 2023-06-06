Несовершеннолетние "закладчики" и курьеры: в крае растет подростковая преступность

На 49 % по сравнению с прошлым годом выросла подростковая преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков в Пермском крае. Полицейские бьют тревогу и прогнозируют ещё больший всплеск этим летом. В поисках быстрых денег молодые люди откликаются на объявления, размещенные в интернете, и становятся так называемыми закладчиками. Сейчас в качестве обвиняемых проходят 13 несовершеннолетних, им грозит до 12 лет колонии, а всего зарегистрировано 88 подобных преступлений.Татьяна Кандакова, начальник отделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю: "88 преступлений, т.е. это серия распространения, сбыта так называемых «закладок» наркотических средств, на которых, безусловно, несовершеннолетние зарабатывают средства, зная, на что они идут, зная последствия. Из 13 у 2-их подростков семьи состояли на учёте в социальной защите как малоимущие, остальные подростки таким образом удовлетворяли путём такого заработка преступного свои потребности: нужны были карманные деньги, кто- то копил на питбайк".В другой преступной схеме, например, «Родственник стал участником ДТП, срочно передайте деньги» подростки выступают в роли курьеров. Уголовная ответственность за это- до 8 лет лишения свободы. В краевом министерстве социального развития призывают молодых людей игнорировать интернет-рассылки с предложениями работы от неизвестных источников, а обратить внимание на законные способы заработка. Уже сейчас на официальном портале Службы занятости «Работа России» и её страницах в соцсетях есть более 2-х тысяч вакансий для с постоянным или временным трудоустройством.Марина Визе, заместитель министра социального развития, начальник управления в сфере содействия занятости: "В вакансии указаны все контакты предприятия. Предприятие знает, что будут приходить несовершеннолетние. Можно напрямую общаться с кадровиком. Если есть сложности во взаимодействии, нужна информация, все специалисты службы занятости, безусловно, сопроводят и помогут".