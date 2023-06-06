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Несовершеннолетние "закладчики" и курьеры: в крае растет подростковая преступность
В другой преступной схеме, например, «Родственник стал участником ДТП, срочно передайте деньги» подростки выступают в роли курьеров. Уголовная ответственность за это- до 8 лет лишения свободы. В краевом министерстве социального развития призывают молодых людей игнорировать интернет-рассылки с предложениями работы от неизвестных источников, а обратить внимание на законные способы заработка. Уже сейчас на официальном портале Службы занятости «Работа России» и её страницах в соцсетях есть более 2-х тысяч вакансий для с постоянным или временным трудоустройством.
Марина Визе, заместитель министра социального развития, начальник управления в сфере содействия занятости: "В вакансии указаны все контакты предприятия. Предприятие знает, что будут приходить несовершеннолетние. Можно напрямую общаться с кадровиком. Если есть сложности во взаимодействии, нужна информация, все специалисты службы занятости, безусловно, сопроводят и помогут".
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