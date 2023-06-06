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Массовое отравление россиян. "Мистер Сидр" изъят из оборота в Прикамье
"Пострадавших не зарегистрировано на территории региона, в торговых точках продукция "Мистер Сидр" (яблочный) не обнаружена. Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует воздержаться от употребления продукции "Мистер Сидр". На сегодняшний день обнаружена продукция данного производителя "Мистер Сидр"- но вишневый, а не яблочный. Товар изъят из оборота, проводятся лабораторные исследования", - сообщила "Вестям" Анастасия Баталова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
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