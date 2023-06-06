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В Перми захоронены останки жителей Первогорода
Глава Перми Алексей Дёмкин в своём Telegram-канале рассказал, что сейчас останки жителей Первогорода захоронены на Егошихинском кладбище.
"Городские власти дали обещание, что к 300-летию города будет решён вопрос с погребением останков жителей Первогорода. И вот они преданы земле. В следующем году на этом месте планируем создать мемориал в память о первых жителях Перми. Сейчас на месте будущего памятника установлен крест с информационной табличкой. Эти люди были первыми строителями нашего города, и я считаю, что наш исторический долг – сохранить память о них", – сообщил Алексей Дёмкин.
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