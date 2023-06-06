В Перми захоронены останки жителей Первогорода. Захоронения первых пермяков были найдены археологами ПГНИУ в квартале, ограниченном улицами Максима Горького, Ленина, Пермской и Островского. Всего было найдено 253 погребения. Они датированы 20-ми-70-ми годами XVIII века. Учёные предполагают, что на этом кладбище хоронили первых рабочих Егошихинского медеплавильного завода и членов их семей.Глава Перми Алексей Дёмкин в своём Telegram-канале рассказал, что сейчас останки жителей Первогорода захоронены на Егошихинском кладбище."Городские власти дали обещание, что к 300-летию города будет решён вопрос с погребением останков жителей Первогорода. И вот они преданы земле. В следующем году на этом месте планируем создать мемориал в память о первых жителях Перми. Сейчас на месте будущего памятника установлен крест с информационной табличкой. Эти люди были первыми строителями нашего города, и я считаю, что наш исторический долг – сохранить память о них", – сообщил Алексей Дёмкин.