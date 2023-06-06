В Мотовилихе сносят дом с историей

В Мотовилихинском районе Перми сносят дом с историей. Здание, которому уже больше 100 лет, входило в единый архитектурный ансамбль больницы на ул. Грачева и известно буквально каждому жителю Рабочего поселка. Дом был построен в 1912 году для смотрителя завода. В списках казенных домов Пермских пушечных заводов здание числилось под номером 12. В нём проживал горный инженер С.Ф. Шнее, заведующий кирпичным и сталелитейным производством, а также врач госпиталя, а позднее заводское начальство.Первый этаж дома кирпичный, с карнизом, украшенным зубчиками, второй – деревянный, обшитый тесом. В доме были расположены две квартиры, попасть в них можно было через крыльцо. В настоящее время второй - деревянный - этаж снесен полностью.Подробности выясняла Мария Шилова.