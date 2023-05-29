В Прикамье объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

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← В Перми прошел турнир по дзюдо имени Алексея Шварёва
Кубок Гагарина: в Пермь привезли главный хоккейный трофей России →
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