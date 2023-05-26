В Кудымкаре состоялся смотр строя и песни

Смотр строя и песни в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Кудымкаре. В Кудымкаре проходит III смотр строя и песни, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Командиры сдают рапорты военному комиссару — председателю жюри.Слаженность колонны зависит от каждого, поэтому волнуются все. Особенно те, кто впервые оказался на смотре, как первокурсники-кинологи с Ириной Михалевой во главе.Ирина Михалева, командир группы кинологов 1 курса ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум»: «Мы тренировались в течение нескольких недель. Трудно, усердно. Сегодня мы закаляем командный дух, а в следующем году планируем выступать уже с собаками».В межмуниципальном смотре 330 участников, что на сотню больше, чем в прошлом году. Конкуренцию командам из Кудымкара, сёл Ошиб и Белоево составляет сборная Юсьвинского округа.Семён Котельников, руководитель сборной МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А. Г. Котельниковой»: «Когда смотрю на детей со стороны как зритель, не как педагог, то меня охватывает большая гордость за наше подрастающее поколение. Наши воспитанники будут помнить это мероприятие спустя много-много лет».Конкурсанты выразительно и громко исполняют всем знакомые песни. Многие шагают в формах, стилизованных родам войск.Виталий Урсаев, командир юношеской сборной ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена «Знак Почета»: «Мы исполнили песню «Через две зимы». Нам она очень понравилась, есть даже желание выучить ее полностью и с полной песней промаршировать».Главные критерии соревнования — строевая подготовка и умение взводных руководить коллективом. Жюри смотра: офицеры запаса, представители общественных организаций и госструктур.Владимир Шипицын, руководитель КМОО «Центр патриотического воспитания «Патриот»: "Строевая подготовка сегодня очень нужна для нашего поколения, для молодежи, потому что это наши будущие защитники. Благодаря вот таким мероприятиям они питаются духом патриотизма».Среди школьников и студентов эксперты выбирают по 3 лидирующие колонны и по 2 лучших командира.Одержавшим победу достанутся заветные кубки и дипломы. Ни одна из команд без сертификата участника отсюда не уйдет.Во время судейской коллегии выступают барабанщицы и самбисты, а Следственный изолятор № 4 и 14-й пожарно-спасательный отряд представляют показательные номера.Лучшие командиры: студентка Коми-Пермяцкого агротехникума Ирина Михалева и кадет из Белоево Голев Родион.Побеждают взводы Коми-Пермяцкого профессионально-педагогического колледжа и Белоевской школы. В планах команд в следующем году улучшить результат.