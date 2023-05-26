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В Прикамье женщина похитила племенного бычка
Следствием установлено, что в ночное время трое фигурантов приехали на машине к ферме с целью хищения телят. На входе их встретил охранник, бдительность которого злоумышленники стали усыплять разговорами.
"В ходе беседы 59-летний мужчина стал искать в своем вагончике сотовый телефон и не обнаружив его, обвинил в пропаже мобильника незванных гостей. Тогда двое фигурантов накинулись на него и начали наносить множественные удары по голове и телу. Женщина прекратила потасовку, и все трое злоумышленников поспешили скрыться, а потерпевший остался лежать на полу. Уходя, мужчины прихватили с собой сотовый телефон, две рыболовные удочки, рюкзак с рыболовными снастями, принадлежащие потерпевшему. Выйдя из вагончика, женщина незаконно проникла в корпус молочнотоварной фермы и похитила теленка стоимостью 10 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Впоследствии установлено, что потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.
Мужчине 1986 года рождения суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, второму виновному — 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Женщина приговорена к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
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