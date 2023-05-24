В Перми осужден «телефонный мошенник»

Кировский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего жителя п. Сылва Пермского района. Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере), ч.3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).Суд установил, что злоумышленник путем обмана и злоупотреблением доверия потерпевшей, похитил у нее 300 тыс. рублей. Злоумышленник, позвонив на номер сотового телефона престарелой женщине, сообщил, что ее родственница совершила дорожно – транспортное происшествие, в результате которого жертве аварии причинен тяжкий вред здоровью. Мужчина заверил пенсионерку, что готов решить вопрос с сотрудниками правоохранительных органов и родственниками пострадавшей, для этого необходимо передать им необходимую сумму."Престарелая женщина приготовила деньги, которые через короткий промежуток времени забрал у нее курьер. Аналогичным образом эти же злоумышленники пытались обмануть еще одну пожилую жительницу Кировского района г. Перми. Вскоре один из преступников был задержан сотрудниками полиции", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 3 годам 6 месяцев принудительных работ. Приговор суда в законную силу пока не вступил.В отношении соучастника данного преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск.