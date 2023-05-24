В Перми осужден «телефонный мошенник»

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Суд установил, что злоумышленник путем обмана и злоупотреблением доверия потерпевшей, похитил у нее 300 тыс. рублей. Злоумышленник, позвонив на номер сотового телефона престарелой женщине, сообщил, что ее родственница совершила дорожно – транспортное происшествие, в результате которого жертве аварии причинен тяжкий вред здоровью. Мужчина заверил пенсионерку, что готов решить вопрос с сотрудниками правоохранительных органов и родственниками пострадавшей, для этого необходимо передать им необходимую сумму.
"Престарелая женщина приготовила деньги, которые через короткий промежуток времени забрал у нее курьер. Аналогичным образом эти же злоумышленники пытались обмануть еще одну пожилую жительницу Кировского района г. Перми. Вскоре один из преступников был задержан сотрудниками полиции", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 3 годам 6 месяцев принудительных работ. Приговор суда в законную силу пока не вступил.
В отношении соучастника данного преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск.
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