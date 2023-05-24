Пермяков приглашают посадить деревья к юбилею города
Высадки саженцев будут организованы по адресам:
– в Дзержинском районе по улице Мильчакова;
– в Индустриальном районе по улицам Мира и Карпинского;
– в Ленинском районе по улицам Пушкина и Александра Матросова;
– в Свердловском районе вдоль улицы Карла Модераха, на улицах Серединной и Уфимской, по Комсомольскому проспекту.
Дальнейший уход за саженцами будет выполнятся сотрудниками «ГорЗеленСтроя».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Мёртвой рыбы в реке Нытва становится всё больше
В Мотовилихе произошло два крупных пожара
В Пермском крае стартовал основной период проведения ОГЭ
Поэт Игорь Тюленёв отмечает 70-летие
В Перми оперативники задержали подозреваемого в организации незаконной миграции
Группа Gayazovs Brothers станет хедлайнерами на финале «Российской студенческой весны» в Перми
Госавтоинспекция Перми проведет массовые проверки водителей
В Перми стартовал полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству
Депутатам Заксобрания рассказали о темпах и сроках капремонта многоквартирных домов
Пермяку, совершившему двойное убийство ради наследства, вынесен приговор
Добавить комментарий: