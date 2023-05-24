Мёртвой рыбы в реке Нытва становится всё больше
Напомним, на прошлой неделе в реке обнаружили большое количество мертвой рыбы - берега были буквально усеяны. Как тогда заявили в Росрыболовстве, специалисты осмотрели место. Большая часть погибшей рыбы плотва, есть окунь, лещ и тюлька. Явных признаков загрязнения реки нет, пленка нефтепродуктов не обнаружена. Пробы отобраны и отправлены на экспертизу. Есть версия, что рыба могла погибнуть из-за нехватки кислорода.
Однако новый комментарий от Росрыболовства получить до сих пор не удалось - в ведомстве не отвечают на звонки.
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