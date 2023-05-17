В четырех территориях Прикамья планируется построить крытые ледовые катки

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Кроме того, в этом году 14 муниципальных образований получат средства из регионального бюджета на строительство хоккейных коробок. Модульные лыжные базы появятся в Кочевском и Частинском муниципальных округах.
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