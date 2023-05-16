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Завершён ремонт участка тротуаров по улице Сибирской
В рамках первого этапа капитального ремонта на улице Сибирской обновлена тротуарная плитка, за исключением тех участков, на которых установлены строительные леса для капитального ремонта фасадов домов. Здесь укладка плитки будет выполнена после ремонта фасадов.
Кроме того, в рамках первого этапа капитального ремонта улицы Сибирской обустроена дождевая и кабельная канализация, выполнено наружное освещение.
Второй этап реконструкции ул. Сибирской запланирован в течение лета - от ул. Пермской до Карла Маркса.
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