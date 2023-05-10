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Водитель грузовика, устроивший смертельную аварию со скорой, предстанет перед судом
По версии следствия, 26 ноября 2022 года обвиняемый, управляя автомобилем МАЗ с полуприцепом, двигаясь на участке автодороги «Оса-Чернушка», пренебрегая Правилами дорожного движения, осуществил поворот налево, не уступив дорогу автомобилю скорой медицинской помощи, движущемуся прямо во встречном направлении. В результате аварии, находившиеся в салоне спецмашины водитель, два медицинских работника, а также 69-летняя пациентка получили травмы различной степени тяжести. Впоследствии от полученных травм пациентка спецавтомашины скончалась в медицинском учреждении".
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ординский районный суд (постоянное судебное присутствие в с. Уинское) для рассмотрения по существу.
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