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Участники СВО и ветераны боевых действий побывали на "Мотовилихинских заводах"
Мотовилихинские пушки не раз оказывались в центре важных исторических событий. И то, что Пермский край внес огромный вклад в великую Победу, знает вся страна. Так, 48 тысяч орудий было произведено рабочими Мотовилихи для фронта. Ну, и самый известный - каждая четвертая пушка для Красной Армии была сделана здесь, на «Мотовилихинских заводах».
Главные герои тыла – это по-прежнему работники завода. В праздничный день глава региона наградил заводчан за их колоссальный труд и поздравил с 9 мая.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Хочу подчеркнуть вклад завода Мотовилихи, на притяжении 300 лет в развитие нашей страны, в защите её интересов и во многом развитии и существовании краевой столицы, нашего любимого города Пермь."
Леонард Силинг, ветеран труда, в прошлом – главный энергетик тогда Пермского машзавода имени Ленина. И один из тех, кто был награждён юбилейной медалью «Во славу и развитие Перми». Ведь благодаря, в том числе, заводу удалось справиться с трудностями послевоенной жизни.
Леонард Силинг, почётный работник ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»: "У нас на балансе было более 20 детских садов, и все эти детские садики были под опекой работников служб нашего завода, Ни одной школы в Мотовилихинском районе не обошлось без шефской помощи наших рабочих и служащих."
Своё "Спасибо" заводчанам сказали и бойцы – участники специальной военной операции.
Участник СВО: "Артиллерия куёт победу, а вы куете ту самую артиллерию! Спасибо вам за это. Вместе победим."
Сегодня предприятие «Мотовилихинские заводы» объединяет металлургические и машиностроительные производственные мощности. Гражданский дивизион выпускает металлургическую продукцию, нефтепромысловое и буровое оборудование. Военный дивизион – технику оборонного назначения.
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