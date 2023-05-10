В Перми презентовали книгу "Пермские войсковые части Красной армии во время Великой Отечественной войны". В книге-справочнике опубликован весь доступный на сегодняшний день массив данных о войсковых частях, которые в период с 1918 по 1945 годов прошли формирование и переформирование на территории нынешнего Пермского края, а также сражались на фронтах. На страницах можно найти информацию о командирах, наградах и почетных наименованиях, о боевом пути формирований.Евгений Хузин, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края: "Мы обращаемся к общественности, исторической общественности, ко всем неравнодушным людям, поисковикам, для того, чтобы восполнить эти белые пятна истории и отдать дань памяти нашим великим предкам. Надеемся, что это только первое издание этой книги и постепенно каждый раздел будет дополняться новыми фактами, историческими событиями".Создавал универсальный справочник Пермский государственый архив социально-политической истории, по поручению администрации губернатора. По словам архивистов, они и не предполагали, что такое количество войсковых частей было сформировано в Пермском крае - изначально речь шла о полутора десятках, а в результате в сборнике опубликованы справочные материалы о 131-ой войсковой части. Издание тиражом в тысячу экземпляров отправится в библиотеки Прикамья.Сергей Неганов, директор ГКБУ "Пермский государственый архив социально-политической истории": "Ради того, чтобы память об этих людях сохранить мы и хотели, чтобы в справочнике были все воинские части - от таких больших, как Молотовская танковая бригада, до небольших лыжных батальонов, которые кстати в большом количестве формировались здесь, на территории Пермского края".