Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на май

В Пермский край пришло резкое потепление. Если ночью температура воздуха не превышала 12 градусов, то днем по прогнозам синоптиков воздух может прогреться до +27."По-летнему теплая погода захватит только начало этой недели. Буквально в среду и четверг мы еще сможем порадоваться теплу, но начнутся осадки - сухой период заканчивается, на большей части территории прогремят грозы. Уже в пятницу ночная температура опустится до +2...+7, днем не выше +10...+15, и только по крайнему югу может быть достаточно тепло до +19, в Перми ночная температура +5...+7, днем не выше +16. По прогнозам май должен оказаться чуть теплее климатической нормы, а осадков должно быть снова меньше. Впрочем, внутри месяца возможны серьезные перепады в температуре и фазах состояния осадков - снова могут быть осадки в виде мокрого снега. Конец мая может быть опять теплым, и компенсация произойдет в сторону теплого месяца мая", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского гидрометцентра.